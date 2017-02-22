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    16:18, 22 二月 2017 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫总统出席国家科学院成立70周年纪念大会

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    哈通社阿拉木图 --国家科学院成立70周年纪念大会22日在阿拉木图举行。纳扎尔巴耶夫总统出席大会并致辞。

    纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦向各项科研工作投入的资金也与日俱增。近3年来，我国向科学领域工作共投入1000亿坚戈资金。政府将继续支持各项科研工作，并为该领域持续发展创造便利。

    纳扎尔巴耶夫说，在这重要时刻，不得不提卡尼什•萨特巴耶夫、穆赫塔尔•阿乌埃佐夫、阿勒克伊•马尔古兰等著名公众人物。

    自独立后，国家科学院持续迅速发展。截至目前，科学组织数量已超过300个，较初获独立期间相比增长2倍。

    纳扎尔巴耶夫表示，为跻身全球30强国，哈萨克斯坦将希望寄托于科学家身上。为达此目的，在关于第三轮改革的年度国情咨文中，已提出5大优先发展方向。

    总统强调，二十一世纪是属于科学与教育的年代，尤其是应用科学更是迅速发展。

    他表示，科学家需致力于创新，面对未来技术前所未有的挑战，同时需要借鉴其他发达国家的丰富经验，及时掌握当今世上最先进的高新技术。哈萨克斯坦不仅需要重视工业类科学，同时不得忽略社会类科学。

    科学院士、国家科学院成员、高等机构负责人、科学研究院主任、著名公众人物及来自俄罗斯、中国、吉尔吉斯斯坦、格鲁吉亚、摩尔多瓦、鞑靼斯坦、白俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、塔吉克斯坦等国家的科学界人士出席会议。

    【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】

    标签:
    国情咨文 总统 科学 黄金储备
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