近70只野生猎隼在哈萨克草原放生

哈通社/阿布扎比/5月28日 -- 据阿联酋官方通讯社WAM报道，哈萨克斯坦共和国与阿联酋之间的猎隼保护联合工作取得了丰富的成果。近日，约68只野生猎隼在哈萨克草原被正式放生。

据了解，哈萨克斯坦境内的野生猎隼由于环境和人为因素目前面临灭绝危险。因此，哈萨克斯坦与阿联酋两国代表为保护哈萨克斯坦境内野生猎隼开展了联合行动。旨在使野生猎隼放飞大自然的此次合作主要由阿联酋谢赫扎耶德基金会和哈萨克斯坦环境和水资源部之间的特别项目框架下得到落实。



阿布扎比环境局局长穆罕默德•巴巴里代表基金会发表讲话并指出，阿布扎比正在为野生猎隼数量得到恢复作出大量工作。野生猎隼在很多民族历史和文化中具有重要意义。尤其对于哈萨克斯坦和阿联酋来说，具有特别的象征意义。



他还强调，只有社会各界的共同努力才能保护野生猎隼种群不受到威胁。





消息称，68只获救的野生猎隼在阿布扎比动物保护医院得到专业的看护，并在哈萨克斯坦环境和水资源部的监督下由基金会放飞大自然。猎隼放飞区域经过了严密的检查工作。哈萨克斯坦的地理位置和气温条件完全符合野生猎隼的生存。



据悉，专业人员们为12只猎隼配备了卫星定为装置，该装置将为了解猎隼生存情况、飞行轨迹以及获取其他科学数据提供帮助。阿联酋国父扎耶德•本•苏尔坦•阿勒纳哈扬创建的基金会自成立以来共在各个国家放飞1800只野生猎隼。



值得一提的是，阿联酋作为保护野生猎隼种群领域的领袖国家开设了全球首家猎隼康复医院。



【编译：冰山】