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    16:20, 12 六月 2020 | GMT +6

    阿拉木图70多公共场所因无障碍设施不合格遭处罚

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    哈通社/阿拉木图/6月12日 – 2019年，阿拉木图市有70多处公共场所因违反《残疾人权益保护法》相关规定，未依法设置无障碍设施而遭受行政处罚和罚金。

    据哈萨克斯坦劳工、社会保障和移民委员会阿拉木图市分委会负责人阿依登詹·纳尔玛托夫介绍，去年实施的全市范围内监督检查工作发现了相当数量的疏漏问题。

    相关问题包括未按照要求设置轮椅通行坡道、设施上现有坡道不合规、残疾人停车位不足、视力障碍人员扶助设施不足、缺乏特殊标志、残疾人卫生设施不足等。

    根据检查结果，对44个公共场所的负责人进行了警告处分，对3处公共场所处以270倍按月计算指数的行政处罚（约530 250 坚戈）。28处公共场所已经完成了相关整改，尚有16处整改工作正在进行当中。

    根据哈萨克斯坦共和国残疾人权益保护法，对违反该法规定忽视无障碍设施的法人、小型商业场所、中型商业场所、大型商业场所将分别处以50~400倍按月计算指数的罚款。

    据此前报道，努尔苏丹市政府计划2020年加强在无障碍设施建设方面的投入

    此外，曼格斯套州56个公共场所因未设置无障碍设施遭罚

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会保障 阿拉木图 社会 黄金储备
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