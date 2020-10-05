前八个月全国公共交通运输客运量约70万亿人次

哈通社/努尔苏丹/10月5日--2020年1月至8月，全国公共交通运输客运量约70万亿人次。

据energyprom.kz网站消息，今年前八个月，全国公共交通运输客运量约为70万亿人次，该数据与去年同期相比，减少2.2倍。

其中，8月份的客运量达2.609亿乘客，环比增长5.4倍，同比减少7.9倍。旅客周转量在一年内减少2.3倍，约为750亿公里。

公共交通旅客运输量中，公共汽车和出租车的运输量最多。1 ~ 8月，公共汽车旅客运输量约50亿人次，同比减少2.3倍。出租车客运量约20亿人次，与2019年同期相比，减少48.7％。

报告期内，公共汽车和出租车共运输行李及货物20亿吨，该数据同比下降8.5％。尽管货运周转量达987亿吨公里，但与去年同期相比下降14.3％。 8月份的货运周转量较7月增加3.4％，达149亿吨公里，但同比减少15.4％。

今年前8个月的公共交通运输（公共汽车等）收入为1529亿坚戈，同比减少11.6％。 相对来说，去年同期的公共交通运输收入为1730亿坚戈，同比增长8.2％。

八月份，全国公共交通运输服务价格同比上涨5.7％。

【编译：阿依波塔】