全球护照指数排名：哈萨克斯坦、白俄罗斯和中国并列70位

哈通社/努尔苏丹/1月8日 --亨利及合伙人（Henley & Partners）咨询公司公布最新«亨利护照指数»排名。在这个最新的排名当中，哈萨克斯坦护照位列全球各国第70位。

亨利护照指数是根据持有人无需事先签证即可进入的目的地数量，对全球所有国家的护照进行的一项排名。

该排名依据国际航空交通协会(International Air Transport Association ，简称IATA)的独家数据制定，涵盖了199个国家/地区的护照及227个旅行目的地，且随着签证政策变更，排名会在全年中实时更新。

护照每获得一国免签（或落地签）待遇可获得1分。

在最新公布的2021年亨利护照指数排名中，排名前五的国家分别是日本、新加坡、德国、韩国和芬兰。其中，排名第一的日本护照可以免签前往全球191个国家。

伊拉克和阿富汗护照在最新的排名中垫底，这两国护照的免签国分别只有28个和26个。

哈萨克斯坦护照以75个免签访问目的地国家和地区，获得75分，与白俄罗斯和中国并列第70位。

值得一提的是，在2020年的排行榜上，哈萨克斯坦曾位居第67位。

【编译：木合塔尔·木拉提】