努尔苏丹70%新冠病例为奥密克戎感染

哈通社/努尔苏丹/2月10日—近期，«奥密克戎»变异毒株正在首都努尔苏丹急剧蔓延。

努尔苏丹市首席卫生医师萨尔哈特·贝森诺娃10日在新闻发布会上介绍：«年初以来，我们对51例核酸检测呈阳性的标本进行了实验室测序，结果显示发现70.6%患者的感染病毒为奥密克戎，29.4%患者的感染病毒为德尔塔。这说明奥密克戎已成为首都主要流行毒株。但也不该忘记德尔塔毒株的住院和重症率以及死亡率都很高。»

据其介绍，努尔苏丹共有24个检测实验室进行核酸检测，日检测量为5千~1.1万份。自年初以来，该市共检测295 844人次，其中84 310例呈阳性。

此外，努尔苏丹市公共卫生管理局负责人提穆尔·穆拉托夫表示，自1月发现奥密克戎毒株以来，努尔苏丹疫苗接种率显着增加。住院率以及病毒感染率的下降得益于居民们积极参与疫苗接种。

截至目前，努尔苏丹市共有50.4万人接种疫苗第一针，47.1万人接种了第二针，同时还有7.3万人接种了加强针。

此外，全市共有1.9万名青少年，1.13万名哺乳期妇女，700名孕妇，以及5600名老年人和1.18万名医护人员接种了辉瑞疫苗。

【编译：达娜】