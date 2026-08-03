70年来首次！哈萨克斯坦将阿穆尔虎放归历史栖息地

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦生态和自然资源部3日宣布，在“伊犁－巴尔喀什”国家级自然保护区，一只名为“希望”（Үміт）的雌性阿穆尔虎（阿穆尔虎）成功放归自然。这是70多年来，哈萨克斯坦首次将老虎放归其历史栖息地，标志着图兰虎历史栖息地种群恢复计划迈出首个实质性步骤。

放归仪式当天，哈萨克斯坦生态和自然资源部长叶尔兰·尼桑巴耶夫、俄罗斯联邦司法部长、“阿穆尔虎中心”监事会主席康斯坦丁·丘伊琴科，以及国际自然保护组织、科研机构和项目专家代表共同出席。

尼桑巴耶夫表示，这是哈萨克斯坦、俄罗斯以及国际合作伙伴多年共同努力取得的重要成果。未来，相关部门将持续开展监测工作，逐步建立稳定的老虎种群。

生态和自然资源部介绍，伊犁河流域和南巴尔喀什地区历史上曾是图兰虎的重要栖息地，拥有丰富的河岸林和充足的猎物资源。但由于栖息地萎缩、野生有蹄类动物数量下降以及偷猎等原因，图兰虎于20世纪中叶在哈萨克斯坦绝迹，距今已有70多年。

Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

为推动老虎重返历史栖息地，哈萨克斯坦历时10余年开展准备工作，包括建立“伊犁－巴尔喀什”国家级自然保护区、恢复生态环境、增加野生有蹄类动物数量、建设适应性围栏和配套基础设施，并建立长期科学监测体系。

2026年5月，在俄罗斯支持下，哈萨克斯坦引入4只野生阿穆尔虎，包括2只成年虎和2只6至7个月大的幼虎。它们被安置在保护区内专门建设的适应性围栏中接受监测和适应训练。

生态和自然资源部表示，放归前，“希望”接受了全面的兽医检查和行为评估，包括健康状况、捕猎能力以及对人类的反应等测试。专家确认其已具备独立野外生存能力。

放归前，“希望”佩戴了GPS/GSM卫星项圈。目前，科研人员正通过卫星定位、红外相机等现代监测设备，对其活动轨迹、环境适应情况和领地建立过程进行全天候实时监测。

Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

目前，成年雄虎仍在接受行为测试和持续观察，待确认具备独立生存能力后再决定放归时间。两只幼虎将在保护区内成长至18个月左右，并在完成健康检查和行为评估后，再分别决定是否放归自然。

生态和自然资源部指出，该项目是在哈萨克斯坦与俄罗斯密切合作以及国际自然保护组织和科研机构支持下实施的，是国际合作保护珍稀野生动物的典型案例。

据了解，现代分子遗传学研究证实，图兰虎与阿穆尔虎在遗传上高度接近，因此国际科学界普遍认为，阿穆尔虎是恢复图兰虎历史栖息地种群最适宜的基础种群。