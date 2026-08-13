哈萨克斯坦糖市场70%以上依赖进口

这一数据表明，尽管有关部门正在采取措施发展国内生产，但哈萨克斯坦糖业仍然高度依赖进口。目前，国内市场需求的主要部分通过加工进口甘蔗原糖和供应进口成品糖来满足。

“2022—2026年糖业发展综合规划以及农工综合体发展构想中的部分目标指标并未实现。具体而言，甜菜种植面积、总产量、食糖产量以及国内市场自给率等指标均未达到预期。此外，尽管2024年甜菜获得创纪录产量，但这并未使加工企业的产能得到充分利用。原因在于，现有生产能力的结构在很大程度上以进口甘蔗原糖加工为主。这表明原料基础与加工能力发展之间的不平衡仍然存在。”竞争保护与发展署在通报中表示。

此次分析还显示，有必要提高现行食糖交易所交易模式的效率，并加强贸易和一体化部对商品交易所相关法律法规执行情况的监督。分析发现，部分国内生产商产量增加，并未伴随通过商品交易所销售数量的相应增长。同时，还需要为国内糖和进口糖进入市场流通创造统一条件。此外，分析发现个别进口糖随后被出口至第三国的情况，这需要进一步评估相关商品流向对国内市场供应的影响。

“根据此次分析结果，竞争保护与发展署已向从事食糖批发销售的经营主体发出9份涉及违反反垄断法律迹象的通知。此外，署方已向有关国家部门提出相关建议，包括发展国内原料基础和加工能力、推动糖厂与甜菜种植企业签订长期合同、加强对交易所交易的监管、监测食糖再出口情况，以及降低国内市场对进口糖的依赖。建议将相关措施纳入食糖市场竞争发展路线图，并明确有关责任国家部门。”通报称。

值得一提的是，农业部消息称，哈萨克斯坦粮食合同公司（哈粮集团）大幅增加远期采购计划中对油料作物的支持力度，融资规模由3.6万吨增至9.5万吨，增长2.6倍。