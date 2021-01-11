出口民调：“祖国之光”党在议会选举中获得71.97%选票

哈通社/努尔苏丹/1月11日 —— 社会舆论研究所公布的出口民调显示，1月10日进行的马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）选举中，“祖国之光”党获得71.97%选票。

社会舆论研究所负责人阿依努尔·玛吉托娃说：“选举投票期间，社会舆论研究所在全国600多个投票站开展了民调工作。其中，位于城市的投票站为316个，而284个投票站位于乡村地区。600多名工作人员一天内在全国3大直辖市、各州首府和县级行政区主要城乡地区进行了4次民调工作，共超过2.4万名选民参与。民调误差幅度预计2%左右。”

此次议会大选出口民调结果如下：

“祖国之光”党——71.97%

“光明之路”民主党——10.18%

“哈萨克斯坦人民”党——9.03%

“阿吾勒”人民民主党——5.75%

“公正”党（ADAL）——3.07%

据悉，哈萨克斯坦于1月10日进行议会大选。截至当天20时，63.3%的选民完成了投票。

值得一提的是，5个政党312名候选人参选马吉利斯选举，其中阿吾勒党19人、祖国之光党126人、公正党16人、光明之路党38人和人民党113人；共有832名候选人参加地方议会选举，其中阿吾勒党158人、祖国之光党216人、公正党215人、光明之路党174人、人民党69人。

根据哈萨克斯坦共和国宪法规定，投票活动于7:00-20:00期间进行。

据统计，此次议会选举注册选民人数为 11 915 903 人。

【编译：小穆】