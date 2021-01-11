纳扎尔巴耶夫祝贺“祖国之光”党获得71.97%的选票

哈通社/努尔苏丹/1月11日--据首任总统官网消息，首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫视察祖国之光党竞选总部，并根据出口民调结果祝贺祖国之光党获得71.97%的选票。

社会舆论研究所于11日00:00时公布了1月10日进行的马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）选举出口民调显示结果。

出口民调显示，“祖国之光 ” 党获得71.97%选票。

纳扎尔巴耶夫表示，祝贺“祖国之光 ” 党赢得议会下院选举胜利。出口民意调查的初步结果表明，哈萨克斯坦人将哈萨克斯坦的进一步发展与“祖国之光 ” 党联系在一起。 选举恰逢国家独立三十周年，这具有象征意义。 在这期间，完成了大量工作。其中最主要的是，为实现新的大规模规划奠定了坚实的基础。

“祖国之光 ” 党主席纳扎尔巴耶夫表示，竞选宣传工作和选举是在大流行和随之而来的经济危机背景下进行的。

“世界上感染冠状病毒的人数正在不断增长。 世界银行预测，全球经济将继续下滑，失业率将上升。 在这种情况下，只有团结在统一政治力量下的社会才能获胜。 ”他说。

主席指出，获得的胜利是“祖国之光 ” 党的每一个成员共同努力的结果。

此外，他还表示，“祖国之光 ” 党的选举方案是包括总统发表的国情咨文框架下的指示在内五项体制改革的延续。

“‘祖国之光 ’ 党的主要目标是改善人民的生活水平，增强国家力量。如果全国人民团结一致，就没有克服不了的困难。我们将始终共同克服所面临的困难，并共同取得成功。祝贺‘祖国之光党 ’ 今日获得的胜利。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】