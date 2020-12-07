阿拉木图固定资本投资额已超过7190亿坚戈

哈通社/阿拉木图/12月7日--阿拉木图市长巴赫特詹·萨金塔耶夫表示，到2020年底，计划在阿拉木图实施90个投资项目，价值1762亿坚戈，并将创造7300个工作岗位。

阿拉木图市长在新闻发布会上说：“2020年，阿拉木图的固定资本投资额为7,192亿坚戈，其中大部分为私人投资者的资金。投资的主要领域为房地产领域（44.9％）。其余为：工业（13.8％）、运输和仓储（9.6％）、医疗保健和社会领域（6.2％），以及金融和保险活动（6％）。”

据市长介绍，阿拉木图的年度固定资产投资额估计为9000亿坚戈。

“尽管大流行仍然存在，并采取了限制性措施，但阿拉木图市工业、通讯和建筑业仍保持了经济增长。特别是，工业增长了4.3％，建筑业增长了11.8％，投产房屋数量增长了3.6％，通讯服务增长了8％。根据2020年前11个月的结果，国家预算的税收和缴款比去年同期增加了1％。与此同时，该市在国家预算收入中所占的比例从23.5%增加到25.7％。”市长补充说道。

市长还谈到了在冠状病毒大流行期间为中小企业提供的支持。市长说：“7.5万名企业家获准延期缴纳总额为230亿坚戈的税金。2900名企业家获准延期偿还总额为720亿坚戈的贷款。同时，根据总统的指示，到2020年底，1200名企业家可免除支付总额为3.76亿坚戈的租金。有200多个设施（购物和娱乐中心、餐饮、市场）可免租（约2万名企业家），租期最长3个月目前，房东已将平均租金降低了20％至30％。”

市长表示，由于采取了反危机措施，阿拉木图市的经济得以稳定。

【编译：阿拉依】