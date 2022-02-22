去年哈国非现金卡交易量达72.3万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/2月22日 -- 哈萨克斯坦金融家协会(AFC)分析中心对2021年非现金交易统计数据报告显示，哈萨克斯坦人越来越喜欢非现金支付，支付市场继续积极发展，仍然是哈国金融市场中最具活力的行业之一。

2021年，非现金卡交易量达72.3万亿坚戈（增长2.1倍），占GDP的89%。 在此背景下，哈国非现金交易的份额从67.4%上升至77.7%（同比）。非现金支付的最大份额是通过互联网/手机银行进行，约占总量的83.2%，即60.1 万亿坚戈（2020年为81.4%）。

随着互联网的进一步普及和移动通讯覆盖哈国偏远地区，将使哈萨克斯坦人更接近«无现金社会»，而在不同地区无现金交易的推广情况并不均衡。如阿拉木图和北哈州之间的差异是达到29个百分点。

引入第三种形式的货币——数字坚戈，有可能缩小地区之间的«数字红狗»。据哈萨克斯坦金融家协会称，数字货币有望实现无需连接到互联网也可完成支付。

同时，流通中的支付卡数量增长正在放缓，这可能表明市场正在逐渐接近饱和点。2021 年，全哈流通中的信用卡数量增加了27%（达到1380万张），借记卡数量增加了22%（达到4360万张）。2020年，它们的增长率分别为106%和40%。

非现金交易的快速增长通过加速货币周转、降低金融交易单位成本对经济产生了积极影响，为2025年实行普遍收入申报创造条件，从而将影子经济降至GDP的14%（哈萨克斯坦政府的目标）。银行获取支付历史可以更好地评估贷款人的信用风险，有助于扩展银行生态系统和市场的能力。

同时，各地区非现金交易的促进程度并不均衡(在具有重要意义的城市，非现金交易的促进速度更快)。除了互联网和移动通信的扩展，数字坚戈的引入还可以减少大城市和地区之间的«数字鸿沟»，例如，在北京奥运会上，数字人民币（e-CNY）允许线下交易。

分析师表示，通过数据可以看出，哈萨克斯坦的非现金市场正在逐渐接近饱和点，新支付卡数量增长放缓可能证明这一点。