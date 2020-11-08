08:47, 08 11月 2020 | GMT +6
哈萨克斯坦单日新增723例新冠肺炎确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月8日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增723例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月8日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数 达 116 162人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 14838 (+49)
阿拉木图市 - 14940 (+28)
奇姆肯特市 - 5262 (+6)
阿克莫拉州 - 3973 (+43)
阿克托别州 - 3359 (+8)
阿拉木图州 - 5225 (+11)
阿特劳州 - 11355 (+5)
东哈州 - 11796 (+353)
江布尔州 - 4216 (+4)
西哈州 - 7229 (+43)
卡拉干达州 - 10695 (+17)
库斯塔奈州 - 3865 (+57)
克孜勒奥尔达州 - 3262
曼格斯套州 - 3408（+3）
巴甫洛达尔州 - 4627 (+63)
北哈州 - 4688 (+32)
突厥斯坦州 - 3423 (+1)