阿布德拉赫曼诺夫外长出席联大72届会议并发表讲话

哈通社/阿斯塔纳/9月22日 -- 哈萨克斯坦外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫21日在联合国第72届大会，并在一般性辩论中发表讲话。

阿布德拉赫曼诺夫表示，独立以来，哈萨克斯坦经济增长20倍，吸引的外来投资总额达2650亿美元。他同时指出，2050年前，哈萨克斯坦计划跻身全球30强国行列。基于经济发展成就，哈萨克斯坦也开始有能力为其他国家提供必要的援助。

外长表示，纳扎尔巴耶夫总统1992年在联大首次发言时，其提议就得到了时任联合国主席和联大主席的大力支持。

阿布德拉赫曼诺夫就哈萨克斯坦宪法改革和国家权力再分配进程进行了介绍。他还表示，哈萨克斯坦支持联合国改革宣言。

外交部长强调，哈萨克斯坦作为核试验受害国，坚持全面禁止核武器和核试验立场。他同时还呼吁朝鲜放弃核计划，回到谈判桌重新找回国际社会的信任。

外长称，哈萨克斯坦全力支持国际社会对打击恐怖主义采取的必要措施。他同时强调，阿斯塔纳为联合国中亚地区反恐国际战略提供了30万美元资金。目前，哈萨克斯坦与联合国在维和、实施可持续发展目标以及推动科技和技术领域发展领域建立了合作伙伴关系。

【编译：小穆】