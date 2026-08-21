72座铁路客运站完成改造 哈萨克斯坦推进全国车站基础设施升级

（哈萨克国际通讯社讯）在落实总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于改善铁路客运站及相关基础设施指示的框架下，哈萨克斯坦正在全国范围实施124座铁路客运站改造计划。截至8月20日，全国17个州已有72座铁路客运站完成改造。

此次改造涉及铁路客运站基础设施的综合升级，包括翻新站房及工程管网、改造站台和站前区域、扩建候车大厅、安装现代化安全系统、电梯和升降设备，以及完善无障碍设施等。

对于部分老化程度较为严重的客运站，原有建筑被全部拆除，并在原址建设新的旅客服务综合设施。

根据计划，8月底前还将有34座铁路客运站投入使用，另有15座客运站将在9月底前完成改造。

总体而言，哈萨克斯坦计划在2026年完成124座铁路客运站中的121座改造工作。

阿斯塔纳、阿拉木图和突厥斯坦3座大型铁路客运站的改造工程计划于2027年完成。由于这些建筑具有历史和建筑价值，相关工程按照单独制定的时间表推进，并在施工过程中保留建筑原有风貌。

政府指出，铁路客运站现代化改造将使基础设施更好适应不断增长的客流压力，并提升大型铁路枢纽以及各地区的旅客服务质量。

相关措施还将提高铁路基础设施的可靠性，改善服务质量，为旅客创造更加舒适的出行环境。

随着铁路客运体系持续发展以及车站改造工程推进，预计未来铁路旅客数量还将进一步增长。这也意味着交通枢纽面临的运营压力将随之增加，需要持续按照现代化标准提升服务能力。

据介绍，目前已经完成改造并投入使用的72座铁路客运站分别为：

阿乌勒（Ауыл）、别拉加什（Белағаш）、库纳耶夫（Қонаев）、阿克科尔（Ақкөл）、库罗尔特-博罗沃耶（Курорт-Боровое）、马金卡（Макинка）、绍尔坦德（Шортанды）、阿克克斯套（Аққыстау）、甘尤什基诺（Ганюшкино）、里德尔（Риддер）、舍莫纳伊哈（Шемонаиха）、塔尔德库尔干（Талдықорған）、哈萨克斯坦（Қазақстан）、谢米格拉维马尔（Семиглавый Мар）、申格尔劳（Шыңғырлау）、艾萨（Айса）、努拉（Нұра）、卡拉干达编组站双数场（Қарағанды-Сұрыптау жұп）、卡拉干达编组站单数场（Қарағанды-Сұрыптау тақ）、扎纳卡拉干达（Жаңа-Қарағанды）、库斯穆伦（Құсмұрын）、阿曼卡拉盖（Аманқарағай）、塔拉普（Талап）、扎纳科尔甘（Жаңақорған）、卡扎雷（Қазалы）、希耶利（Шиелі）、博兹沙科尔（Бозшакөл）、塔因沙（Тайынша）、扎纳耶西尔（Жаңаесіл）、绍马尔科尔（Саумалкөл）、铁米尔套（Теміртау）、扎克瑟（Жақсы）、卡拉索尔（Қарасор）、舍特佩（Шетпе）、杰特苏（Жетісу）、萨雷奥巴（Сарыоба）、阿尔沙勒（Аршалы）、萨雷别尔（Сарыбел）、达里亚（Дария）、米尔扎（Мырза）、沙马尔甘（Шамалған）、热列佐鲁德内（Железорудный）、乌泽纳加什（Ұзынағаш）、塞克塞乌尔（Сексеуіл）、萨吉兹（Сағыз）、多索尔（Доссор）、马卡特（Мақат）、阿卡德尔（Ақадыр）、季穆尔（Тимур）、阿雷斯-2（Арыс-2）、莫因特（Мойынты）、扎尔特尔（Жалтыр）、杰尔扎文斯克（Державинск）、叶列伊缅套（Ерейментау）、叶尔肯希利克（Еркіншілік）、奥连季（Өлеңті）、沙尔卡尔（Шалқар）、舒巴尔库德克（Шұбарқұдық）、博兰德（Боранды）、科克图马（Көктұма）、阿克希（Ақши）、希杰尔特（Шідерті）、卡尔卡曼（Қалқаман）、曼肯特（Манкент）、扎纳阿尔卡（Жаңаарқа）、克孜勒扎尔（Қызылжар）、卡拉扎尔（Қаражал）、乌拉尔（Орал）、阿尔泰（Алтай）、库米斯套（Күмістау）、阿尔卡雷克（Арқалық）和图尔基巴斯（Түлкібас）铁路客运站。