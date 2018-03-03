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    17:41, 03 三月 2018 | GMT +6

    阿克托别铬产业将获得730亿坚戈投资

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    哈通社/阿克托别/3月3日--阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫今日会见了铁合金厂、采矿和加工企业工人。

    消息称，阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫正在开展同大型工业企业的劳工集体进行了会面工作。

    此次他同铁合金厂、采矿和加工企业工人会面，并了解了就业合同的签署情况。

    据悉，欧亚资源集团董事会主席亚历山大•马什克维奇出席了此次会议。

    "投资将推动国家的经济发展。730亿坚戈的投资不是小数目，这项投资将创造更多新的就业机会。预计今年的平均工资将达到20.7万坚戈。最重要的是不能减少工人数目。" 州长说。

    哈萨克斯坦"Қазхром"公司董事长维克多•蒂尔表示，阿克托别铁合金厂4号车间去年生产了25万吨产品，计划今年将增加至8万吨。

    根据欧亚资源集团董事会主席的计划，铁合金厂4号车间将开始满负荷运行。

    "全球对高质量产品的需求很高。因此，需要增加矿产量，铁合金厂4号车间也应道满负荷运行。此外，还有数字化制造的任务需要完成。我们要努力将生产能力提高到一个新的水平。" 马什克维奇说。

    【编译：达娜】

    标签:
    投资 能源 阿克托别 黄金储备
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