阿克托别铬产业将获得730亿坚戈投资

哈通社/阿克托别/3月3日--阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫今日会见了铁合金厂、采矿和加工企业工人。

消息称，阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫正在开展同大型工业企业的劳工集体进行了会面工作。



此次他同铁合金厂、采矿和加工企业工人会面，并了解了就业合同的签署情况。



据悉，欧亚资源集团董事会主席亚历山大•马什克维奇出席了此次会议。



"投资将推动国家的经济发展。730亿坚戈的投资不是小数目，这项投资将创造更多新的就业机会。预计今年的平均工资将达到20.7万坚戈。最重要的是不能减少工人数目。" 州长说。



哈萨克斯坦"Қазхром"公司董事长维克多•蒂尔表示，阿克托别铁合金厂4号车间去年生产了25万吨产品，计划今年将增加至8万吨。



根据欧亚资源集团董事会主席的计划，铁合金厂4号车间将开始满负荷运行。



"全球对高质量产品的需求很高。因此，需要增加矿产量，铁合金厂4号车间也应道满负荷运行。此外，还有数字化制造的任务需要完成。我们要努力将生产能力提高到一个新的水平。" 马什克维奇说。



【编译：达娜】