73.8%的哈萨克斯坦民众计划参加库鲁尔泰议员选举

参加选举意愿有所上升

调查结果反映了民众对当前选举筹备工作的态度。

在回答“您是否计划参加将于2026年8月23日举行的库鲁尔泰议员选举？”这一问题时，73.8%的受访者表示计划前往投票站投票，8.1%表示不打算参加，另有18.1%尚未作出决定。

与7月8日至20日进行的上一轮调查相比，计划参加投票的受访者比例上升2.5个百分点，明确表示不参加投票的比例下降15.2个百分点，而尚未作出决定者增加1.7个百分点。

农村居民参选意愿相对更高

从不同群体来看，农村居民表示计划参加投票的比例比城市居民高5.3个百分点。

从年龄来看，各年龄群体的参选意愿没有明显差异，46岁以上受访者的参与意愿与18至28岁青年群体基本处于同一水平。

此外，女性表示将参加投票的比例比男性高6.2个百分点。拥有高等学历的受访者也表现出更高的投票意愿。

各政党支持率及选情分析

调查还了解了受访者在即将举行的选举中的政党选择。当被问及“在库鲁尔泰选举中，您会把票投给哪个政党？”时，各政党的支持率呈现出较为清晰的格局。

“公正党”继续保持领先，获得70.2%的受访者支持。在性别、年龄、居住地、教育程度和民族等主要社会人口学群体中，该党均保持明显优势。

第二梯队各政党支持率较为接近，彼此之间的差距处于统计误差范围内：

“乡村党”——5.6%

“光明道路”民主党——4.9%

“共和国党”——4.7%

全国社会民主党——4.5%

哈萨克斯坦人民党——3.3%

“巴伊塔克”绿党——0.8%

与上一轮调查相比，除全国社会民主党外，其他政党的支持率均出现小幅变化。

从潜在支持者构成来看，各政党也呈现出不同特点。“乡村党”在农村地区的支持率约为城市地区的1.6倍，这与其竞选议程对农业和地区发展给予更多关注有关。“光明道路”民主党在城市居民及61岁以上受访者中支持率较高；“共和国党”在18至28岁的城市青年和高学历人群中表现较为突出，男女支持者比例相对均衡；全国社会民主党的支持者在不同地区和人口群体中的分布较为均衡；哈萨克斯坦人民党仍主要获得老年群体的支持；“巴伊塔克”绿党的支持者则主要集中在农村居民和61岁以上人群。

此外，1.5%的受访者表示将选择“反对所有人”，另有1.3%的受访者尚未作出选择或难以回答。

社交平台成为主要政治信息来源

在获取政治信息的渠道方面，社交平台仍是民众了解政治事件的主要来源，65.4%的受访者选择了这一选项，其次是电视（22.4%）和新闻类互联网网站（14.9%）。

由于受访者最多可选择两项，因此各项数据相加超过100%。

随着竞选活动启动，电视媒体的作用较上一轮调查提高了10个百分点。电视辩论以及新专题节目的推出，被认为是重新吸引受众关注的重要因素之一。

不同年龄群体在信息获取渠道上的选择存在明显差异。18至28岁受访者中，77.5%主要通过社交平台获取信息，12.9%选择电视；在61岁及以上群体中，51.3%选择社交平台，37.8%选择电视。

从城乡差异来看，电视在农村地区的影响力高于城市，选择比例分别为26.6%和19.9%。

调查结果显示，随着选举进程展开，民众的选举选择正在逐步形成，同时仍具有一定的变化空间。各政党的宣传和动员力度，将成为影响选民最终选择的重要因素之一。

据介绍，本次调查按照全国代表性抽样原则开展，样本结构反映了哈萨克斯坦18岁以上成年人口在性别、年龄、居住地类型及地区分布等方面的基本特征。调查依据哈萨克斯坦中央选举委员会的官方通报，通过移动电话和固定电话开展。哈萨克斯坦社会发展研究所根据中央选举委员会2026年7月8日第№ОСК-07.11.1290号书面通知公布了相关数据。