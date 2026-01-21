73个中国政府奖学金名额：哈萨克斯坦申请者可赴华攻读本科至博士

这些奖学金覆盖以下学历层次：

本科；

硕士研究生；

博士研究生。

奖学金资助内容包括：

免学费；

每月生活费；

医疗保险；

免费住宿。

其余费用由获奖者自行承担。为参加竞争选拔，申请人需在中国奖学金理事会官方网站完成在线注册。从2026年起，所有拟在中国高校攻读本科的外籍申请人均须参加针对外国学生的学术准备测试（CSCA）。报名阶段暂不要求提交CSCA成绩，该测试将在竞争选拔通过后进行。CSCA测试详情可查阅官方网站www.csca.cn。

文件接收时间为2026年1月21日至2月10日（含），可通过“电子政府”（Egov.kz）门户或“国际项目中心”股份公司现场递交。完整信息已公布于官方网站。

这一奖学金项目为哈萨克斯坦优秀学子提供了赴华深造的宝贵机会，有助于进一步深化两国教育合作与人文交流。

【编译：木合塔尔·木拉提】