拜登宣布美参议院通过7400亿美元的通胀削减法案

哈通社/努尔苏丹/8月8日 —— 据综合报道，当地时间7日，美国国会参议院投票通过通胀削减法案，并将法案提交给众议院。

据报道，这项约7400亿美元的法案将增加对大型企业征税，应对气候变化，降低处方药成本，以及减少财政赤字。

据了解，该法案对利润超过10亿美元的公司征收15%的最低企业税，通过对大型企业增税以获取税收减少赤字；法案还包括在气候变化问题上投资近4000亿美元，延长医保补贴等内容。

投票自6日开始一直持续到7日下午，在经历了漫长的立法程序后，美国副总统哈里斯投出决定性的一票，打破了50:50的僵局使法案得以通过。

美国总统拜登在参议院通过此项法案后发表声明，表示此法案的通过代表参议院民主党人在特殊利益问题上与美国家庭站在一起，降低处方药、健康保险和能源消费的成本，减少赤字，同时让大型公司和富人支付税款的公平份额。

拜登称：-我竞选总统时承诺让政府再次为工薪家庭服务，这就是这项法案的作用。

据悉，美国国会众议院预计将于本周末召开会议对该法案进行表决，如获通过，届时将被送交白宫，由美国总统签署。