调查：74.2%的民众认为维护法治需要公民承担责任

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦社会发展研究所公布的一项社会调查显示，74.2%的受访者认为，维护法律与秩序需要公民个人承担责任，或由公民与国家共同承担责任。

此次调查围绕第二季度社会政治形势主要指标展开。数据显示，87.3%的受访者了解“法律与秩序”原则。在农村地区，这一比例达到85.1%。

在回答“谁应首先为维护国家法律与秩序负责”这一问题时，43.6%的受访者认为国家和公民应承担同等责任，30.6%认为每一名哈萨克斯坦公民都负有责任。

调查报告指出，由此计算，74.2%的受访者认为维护法律与秩序需要公民承担个人责任，或与国家共同承担责任。

从年龄来看，这一观点在各年龄群体中均较为普遍。其中，18至28岁青年群体的个人责任意识最为突出，52.8%的受访青年认为，每一名公民都应首先为维护法律与秩序负责。

调查还涉及民众对国家重点倡议以及基础设施状况的评价。

数据显示，67.1%的受访者将“清洁哈萨克斯坦”倡议视为重点倡议之一。其中，学生群体的支持率为65.4%，46至60岁受访者为68.8%，个体从业者为66.3%，拥有高等教育学历的受访者为67%。

在基础设施方面，部分设施和服务的满意度接近八成。其中，78.9%的受访者对学校的便利可及程度表示满意。对文化设施、幼儿园和体育场馆便利可及程度的满意度分别为73.8%、73.5%和72.3%，对休闲和步行场所的满意度为73.7%。

此外，66%的受访者认为总统提出的“数字化与人工智能年”具有重要意义，60.7%的受访者总体支持在国家重点发展领域积极应用人工智能技术。

调查结果显示，民众较为关注与生活质量、科技发展、国家治理、教育以及现代生态文化建设相关的发展议题。