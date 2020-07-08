哈萨克斯坦口罩日产量超74万只

哈通社/努尔苏丹/7月8日--据哈萨克斯坦工业和基础设施部新闻处消息，7日，我国共生产了74.8万只医用口罩。其中，医药企业生产了54.9万只口罩，缝纫企业生产了19.9万只口罩。库存中现有379.8万只口罩。

最大的医用口罩生产商之一是“Dolce-Pharm”制药公司。在过去24小时内，该公司生产了21万只口罩。

目前，该公司使用无纺布材料生产各种口罩。例如，在活性炭口罩中，使用了一种由纤维状活性炭组成的独特过滤材料。这种过滤材料的技术特征是它包含99.5％的纯碳，并且能够吸收有害颗粒。一克纯碳能够吸收多达200毫克的有害物质。活性碳过滤口罩可阻止有害颗粒、分子和病毒通过过滤元件。甚至针对0.01微米大小的亚微粒的过滤效率可达99.9％。

活性炭口罩与一次性口罩的区别是活性炭口罩的防护时间可达四个小时，而且呼吸也更顺畅。

一次性口罩由三层组成：第一层是无纺布材料（PP无纺布）；第二层是熔喷式滤心；第三层是无纺布（PP无纺布）。鼻子部分的固定器是由带铁丝的柔性塑料固定器做成。由于采用了先进的多层保护技术，口罩可提供高水平的防护。

“Dolce-Pharm”公司生产的带有呼吸阀的鱼型口罩可保障佩戴舒适。口罩的各层通过坚固的超声垫连接。最外层和最里层由优质无纺布材料制成，中间层包含防水层和熔喷FFP3过滤器。呼吸阀也使得呼吸更轻松，并增加了使用时间。