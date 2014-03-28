埃及75岁老翁已结婚204次 欲申请吉尼斯世界纪录

哈新社阿斯塔纳讯，据新华社报道，一位75岁的埃及老翁近日刚刚与他的第204任妻子结束了婚姻关系，这一数字极有可能创造新的吉尼斯世界纪录。

据报道，这位老翁名叫穆斯塔法•萨米达，在埃及首都开罗的一个民俗乐团工作，平时就居住在开罗市中心的一个地下室里。从1947年开始，他已先后迎娶过204位妻子，其中不乏一些在埃及知名度很高的艺术家。而在萨米达的这204段婚姻中，最长的持续了有近12年，最短的甚至结婚第二天就匆匆离婚。 不过，令人感到惊讶的是，尽管结婚次数频繁，但萨米达到目前为止却只有3个子女。在萨米达的204位妻子中，名气最大的是埃及著名的歌唱家法蒂玛•阿依德，两人结婚的时候，后者还没有开始自己的演艺生涯。两人在一起共同度过了12年，并育有一女，后来却因为一些经济问题而离婚。 萨米达说，自己年轻的时候很英俊，也很善良，因此赢得了很多姑娘的芳心，很多时候甚至都是女方主动提出要跟他结婚，而并不介意他之前的婚史。在谈到自己离婚如此频繁的原因时，萨米达说，自己对待每一段婚姻的态度都是真诚的，都希望能和对方共度余生，"但绝大多数时候，都是她们主动抛弃了我。" 如今，尽管已经75岁高龄，但萨米达依然有着一颗寻找真爱的不死之心，他表示，目前自己正在寻找第205位妻子，因为他"无法在没有妻子的陪伴下孤独地生活"。除此之外，萨米达还表示，希望自己能被列入吉尼斯世界纪录，"虽然我没有进行过考证，但我认为我就是世界第一，我完全有资格入选"。