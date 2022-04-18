韩国今起解除保持社交距离措施 时隔757天重返日常

哈通社/努尔苏丹/4月18日--据韩联社消息，韩国应对新冠疫情大流行的核心防控措施——保持社交距离自今日，即18日起全面解除，民众将时隔757天陆续走上恢复日常生活的正轨。

公众聚集场所营业限时、私人聚会和大规模活动限员等措施将于同天起全面解除，电影院和演出场馆等室内公众聚集场所禁止饮食的措施将于25日放开。5月下旬起，新冠确诊病例无需接受隔离，并可在任何医院和诊所当面看病。

由此，自2020年3月实施至今的保持社交距离措施将时隔2年零1个月（757天）正式落幕。2020年3月22日，政府为防疫情扩散下达首道行政命令，建议宗教场所和部分单位停业半月，保持社交距离措施初登台面。在实施严格的防疫措施后，疫情于同年3月趋缓，韩国也成为全球公认的抗疫模范生。

之后，韩国限制措施反反复复。去年1月4日，政府进一步加大防控疫情工作力度，全国开始实施«私人聚会限员5人»措施。首都圈地区夜间私人聚会一度限员2人，咖啡厅禁止堂食。随着疫情形势有所好转，政府于去年11月启动分阶段恢复日常生活模式，解除公众聚集场所营业限制措施，强调要«与病毒共存»，但后又因确诊病例激增重启«限时营业至晚9时»等保持社交距离措施。此后虽有小幅放宽，但始终维持«限员10人、营业限时至晚12时»措施。

政府认为，当前新冠变异株«奥密克戎»引发的新一轮疫情仍在蔓延，但疫情高峰期已过，需要转变防疫体系。因此，政府上周提出«后奥密克戎时期»应对路线图，决定从18日起全面解除保持社交距离措施，并将把新冠从具有最高水平隔离义务的甲类传染病调为乙类传染病，诊断、检查、治疗全程适用普通医疗系统标准。