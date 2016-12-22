美年轻人与父母同住比例创75年新高

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息， 因无力负担购房或租房，美国去年有大约40%的"千禧一代"与父母同住，这个数字达到自1940年以来最高。

美国哥伦比亚广播公司21日引述房地产分析公司特鲁里亚的报告说，"千禧一代"与父母同住并不是因为懒惰，而是无力负担购房或租房费用。



过去数年，对这个现象的研究报告多不胜数，大多数的结论归纳为这些年轻人赚钱远不够偿还学生贷款，更不能保证他们应付房租猛涨和房价高居不下的状况。这些年轻人都无法做到经济独立。



虽然经济反弹，就业比例保持增长，但从2005年开始，美国年轻人与父母同住的比例一直呈上升趋势。



1940年，与父母同住的年轻人比例为40.9%，1960年降至24.1%。1980年到2000年，当房贷利率稳步上升时，这个比例一直处在31%至33%之间。



另据哈佛联合中心的数据显示，25岁至34岁之间的年轻人，如果年收入低于2.5万美元，只有40%的人拥有自己的住房。如果年收入在2.5万美元到5万美元之间，这一比例上升到50%。年收入5万美元以上的人则为58%。



同时，根据美国人口普查数据，年轻人结婚和生子的年龄都比前几代人晚得多。