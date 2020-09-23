哈萨克斯坦总统托卡耶夫在联合国大会75周年一般性辩论中发言

哈通社/努尔苏丹/9月23日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫通过在线方式出席了23日举行的联合国大会75周年一般性辩论并发表了讲话。

托卡耶夫总统在发言中强调，联合国成立75周年之际，国际社会面临着动荡且复杂的局面。他指出，给全球经济造成巨大危害COVID -19疫情，是当前最主要的问题。世界人民正在承受这种疫病带来的重担。

“我谨代表我所有的同胞，对那些挺身而出，捍卫我们免受这一人类历史上罕见之疾苦的医生们表示由衷的感谢。”托卡耶夫说。

总统在讲话当中指出，贸易保护主义和政治民族主义的兴起，对国际合作产生了负面影响，并导致“全球性停滞”的加剧。这种现象破坏了可持续发展的前景，粉碎了数十亿人对更美好世界的希望。

托卡耶夫呼吁，在建立“全新世界”模式过程中应重视履行共同的道德义务的问题，并强调当今正是需要对人类进行重要的历史变革的阶段。

托卡耶夫总统在发言中，引用了哈萨克伟大的诗人和哲人阿拜•库南拜吾勒的哈萨克文诗词节选，阿拜在其中提出了自己的一套关于如何成功实现全球一体化的概念。这是一个令人难忘的时刻。

“‘人类需要什么：亲吻、感受、悲伤、尝试、奔跑、理性的思考然后说话’。诗人在其中表达的思想本质可以被理解为‘为了实现和谐共存的目标，人类需要爱、怜悯、果断的行动和一丝不苟’。”哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫说。

总统认为，国际社会在对抗全球大流行方面，应该凝聚更多的力量。

首先，他指出，为建立有力的全球性卫生保健系统，在发达国家和联合国机构的适时协调支持下，应优先考虑发展中国家的国家机构和医疗机构的现代化。

哈萨克斯坦总统表示，不能允许抗新冠疫苗的研发问题被政治化。他强调指出，必须达成一个全面的国际投资和贸易协定，以便于在全球范围内促进疫苗的生产和物流效率的提高。

哈萨克斯坦总统认为，为了提高世界卫生组织的有效性，预防国际大流行以及各个国家的抗疫能力，有必要对国际卫生条例进行修订。

此外，哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫建议，应认真仔细的考虑关于在联合国框架下建立旨在监控疾病和生物威胁的区域性中心体系的建议。他表示，哈萨克斯坦已经做好准备，在本国建立一个这样的区域中心。

总统指出了建立监控生物武器开发问题的监测系统的紧迫性，并提议组建一个直接对联合国安理会负责的特别机构——国际生物安全署。

托卡耶夫在发言中，谈到了他对世界经济复苏前景的看法。托卡耶夫对联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯关于采取相当于全球经济10%的一揽子刺激计划的呼吁表示同意。总统还支持了秘书长为了在抗疫过程中为所有人创造平等机会而指定一项新的全球协议的提议。

总统还专门谈到了至2030年可持续发展目标的落实问题。根据总统的观点，在全球范围内消除饥饿是这一发展目标的最重要目的。

托卡耶夫表示，在哈萨克斯坦的倡议下成立的伊斯兰粮食安全组织将为建立大规模国际人道主义粮食储备提供全力支持。

与此同时，托卡耶夫总统着重强调了推动全球人民合作的国际志愿者运动的贡献。

“为了体现志愿者的特殊贡献，我提议联合国宣布国际志愿者发展年。”托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统指出，全球核武器不扩散和核裁军进程仍然缓慢。他还表示，相信各成员国将支持哈萨克斯坦向核大国提出的关于采取一切必要和紧急措施拯救人类免遭核灾难的倡议。此外，总统呼吁拥核武国家签署批准《无核武器区协议》和《塞梅协议》。

托卡耶夫总统在讲话中注重关注了环境问题，尤其是气候变化问题。他认为，这一问题或将成为其他威胁的“动力”。

总统表示，尽管对化石燃料的严重依赖和实现《巴黎气候协定》目标的延缓，哈萨克斯坦将继续支持无碳经济的发展。

“我们计划通过经济和企业现代化，到2030年将减少15%的温室气体排放。此外，我们计划未来五年种植20亿颗树苗。”托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统指出，只有通过恢复相互信任和不断加强多边机构，才能克服现代全球挑战。

“当今，各国之间的相互信任不断下降。这对国际关系的发展带来负面影响。遵守《联合国宪章》的主要目标和原则是我们的共同道义责任。”他说。

托卡耶夫再次强调建立国际反恐联盟的重要性，并呼吁所有国家加入《实现无恐怖主义世界行为准则》倡议。

托卡耶夫认为，全球挑战和威胁的原因都是国家管理体系中特定问题的后果。

“只有通过协调有效的国际措施和国家努力，才能点燃群众身上的希望，实现一个真正公正和全球性的世界。”哈萨克斯坦总统说。

他还指出，哈萨克斯坦希望建立经济强大、民主发达和注重关注所有公民需求的“倾听人民呼声的国家”。

托卡耶夫总统讲话中谈及了加强中亚地区合作问题，表示相信繁荣发展的中亚符合区域和国际各方的共同利益。

为了有效利用跨境水资源，哈萨克斯坦总统提议建立区域水和能源联合体。此外，托卡耶夫总统表示希望将位于阿拉木图的联合国可持续发展区域中心变成协调中亚发展议程的机构。

托卡耶夫总统最后强调，哈萨克斯坦将继续成为带领所有国家走向光明和幸福未来的联合国的成员国。

【编译：木合塔尔·木拉提/小穆】