7.5万人齐聚巴尔喀什旅游节 500架无人机点亮夜空

（哈萨克国际通讯社讯） 为期两天的巴尔喀什旅游节——Balkhash Tour Fest 2026近日在巴尔喀什湖畔举行。活动共吸引约7.5万名游客参加，其中包括来自哈萨克斯坦各地以及国外的游客。

据介绍，仅活动首日便有约3.5万人到场。节日期间，巴尔喀什湖畔成为集体育、文艺演出、家庭休闲和互动体验于一体的大型活动空间。

本届旅游节期间，哈萨克斯坦知名大力士谢尔盖·齐鲁利尼科夫带来了以哈萨克民族英雄为主题的特别表演。夜间举行的无人机灯光秀则成为活动亮点。500架无人机在巴尔喀什湖上空组成多组灯光图案，展示哈萨克斯坦和巴尔喀什地区的历史文化元素。这也是巴尔喀什首次举办大规模无人机表演。

Фото: gov.kz

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除灯光秀外，活动现场还设置了多个主题区域，为不同年龄段游客提供丰富的休闲娱乐选择。

活动期间，重达86.4公斤的巨型“卡兹汉堡”（以哈萨克传统马肠——卡兹为主要原料制作的汉堡）成功创下哈萨克斯坦纪录。为此，哈萨克斯坦纪录大全主编专程到场进行认证。

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体育活动方面，Cuprum Swim公开水域游泳赛吸引近300名选手参赛，比赛设置1公里和3公里两个项目。来自哈萨克斯坦各地的业余游泳爱好者和专业运动员同场竞技，赛事全程由救援人员提供安全保障。

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此外，为期两天的舞蹈比赛汇集了来自哈萨克斯坦和俄罗斯的青年舞者。选手们争夺前往上海国际FRESH DANCE CAMP舞蹈训练营的资格。最终，来自阿斯塔纳的舞者Rufina Lu凭借出色表现获得大奖。

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旅游节最后以大型音乐会和烟花表演落下帷幕。AYAU和本届活动主嘉宾6ELLUCCI登台献艺，数千名观众共同参与其中。

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活动期间，当地旅行社还向游客推介了巴尔喀什地区新的旅游线路，其中包括以当地特色胡杨林为主题的生态旅游项目。

主办方表示，未来将启动Balkhash Tour Fest 2027筹备工作。与此同时，旅游节举办场地在整个夏季还将持续举办音乐会、展览和家庭娱乐活动，进一步丰富巴尔喀什的旅游产品供给。

目前，Balkhash Tour Fest已成为展示巴尔喀什旅游资源、提升地区吸引力和推动国内旅游发展的重要平台。