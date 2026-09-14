调查显示：76.8%的哈萨克斯坦民众支持“法律与秩序”原则

14日，该研究所公布了今年第三季度的民调结果。调查显示，由国家元首倡议的“法律与秩序”原则获得了较高的社会支持，民众将其与日常责任、安全以及个人积极参与联系在一起。

哈萨克斯坦民众认为“法律与秩序”原则对个人具有重要意义，平均评分为4.47分（满分5分）。其中，76.8%的受访者以不同形式表达了对这一原则的支持。

此次研究的一个重要结果是，公民参与落实这一原则的意愿有所增强。表示正在参与或准备参与推动法律与秩序建设的受访者比例，从第二季度的37.4%升至第三季度的41.7%。

与此同时，44.1%的受访者表示，在过去一个季度中看到了落实这一原则带来的积极变化，上一季度这一比例为41.5%。由此可见，对这一原则的支持正逐步与将其落实到具体行动中的意愿相结合。

“这与共同责任的逻辑相符。“法律与秩序”被确定为‘法治国家的基础’，而维护法治不仅需要国家机构的努力，也与公民自身的努力有关。调查显示，41.5%的受访者认为，维护法律和公共秩序是国家和公民共同承担的责任，另有34.3%的受访者认为，这一责任首先应由每一名哈萨克斯坦人承担。这些回答总体反映出，社会对个人和共同承担国家事务及社会状况责任的理念具有较高认同度。公平、安全和责任，是这一价值观的具体内涵。”公告中称。

研究的另一项重要结果是，民众对公平、法律面前人人平等和安全保障的需求依然存在。超过半数（55.4%）的受访者表示总体了解“法律与秩序”原则，并将保护妇女和儿童（38.6%）、打击金融诈骗（37.3%）、打击毒品犯罪和极端主义（35.6%）列为落实这一原则的主要方向。这表明，民众对法律秩序的理解并不只停留在宏观层面，而是通过个人、家庭和经济安全等具体问题来体现。

青年群体对这一原则落实成效的评价相对更加积极。在18至28岁的受访者中，46.2%的人表示注意到了明显的、具体的积极变化。这与社会对培养负责任的公民意识、法治文化以及推动青年以建设性方式参与社会事务的需求相一致。

总体来看，研究结果显示，“法律与秩序”原则对民众而言正逐渐具有更加具体的现实意义。法律秩序被视为个人和社会安全的重要保障，公民自身在维护这一秩序中的作用也受到重视。这种认识为加强法治文化、形成负责任的行为方式以及推动国家与社会形成更加稳定的互动模式奠定了基础。

今年第三季度开展的“哈萨克斯坦社会政治形势主要指标季度民调”由哈萨克斯坦社会发展研究所通过个人访谈方式进行，样本包括2400名18岁及以上的受访者。调查覆盖阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特三个直辖市、17个州的州府以及农村居民点。调查于2026年8月1日至16日期间进行。

调查显示，民众对国家总统的信任度较去年同期上升3个百分点，达到86.7%。