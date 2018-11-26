哈萨克斯坦苹果出口规模居全球第76位

哈通社/阿斯塔纳/11月26日 - 哈萨克斯坦在国际苹果出口排名中位居第76位，出口规模年增长量达1.6%。

据World's Top Exports数据显示，国际市场苹果出口占比中，欧洲占40%，亚洲占25%，北美占13%，拉丁美洲占10%。



在出口国家当中，中国位居首位，2017年该国苹果出口规模达15亿美元。



位居前五位的国家还包括美国、意大利、法国和智利。



独联体国家中，阿塞拜疆以2900万美元的出口规模位居榜首。此外，白俄罗斯、乌克兰、俄罗斯和乌兹别克斯坦也在榜单中位列前位。



吉尔吉斯在榜单中位居第52位。



而哈萨克斯坦位于第76位，其国际市场上的份额仅0.1%。



据悉，哈萨克斯坦从事苹果种植的企业共有200多个，分布在阿拉木图州、江布尔州和突厥斯坦州，不过其中成规模的企业仅有10家。虽然产品需求较多，但行业发展仍有限，产量仅能满足国内市场需求的50%。有少量产品会向中国和俄罗斯出口。



部分业内人士已经就促进种植业领域的发展提出了许多建议，包括在大学增设种植业学科的研究生专业，以及向领域领先国家派遣留学生等。



【编译：木合塔尔·木拉提】