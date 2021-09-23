托卡耶夫总统在联合国第76届大会上发表讲话

哈通社/努尔苏丹/9月23日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫以视频形式出席联合国第76届大会一般性辩论，并发表了以《锻造韧性，永怀希望——实现疫后复苏，致力可持续重建，珍惜地球家园，尊重人民权利，振兴联合国》为主题的讲话。

总统在讲话中指出，当今世界正面临着三大挑战：COVID-19疫情后的重建、气候危机以及阿富汗人道局势。

«新冠疫情对经济和社会带来的影响依然深重。失业率飙升，数百万人失去了生计。今天，有超过 1.3 亿人生活在贫困之中。多年的发展进步可能会被浪费。疫情暴露了国际社会在许多领域的弱点，也更加凸显了多元主义和国际合作的重要性。我们必须建设一个更加公正、稳定和人道的世界，而确保疫苗普遍和公平疫苗分配原则将是首要任务。应该通过对道德感和责任心的引导，来解决这一问题。»托卡耶夫总统说。

总统指出，应尽快确保新冠疫苗的全球可及性，并在双边或COVAX体系的基础上实现疫苗共享。

托卡耶夫总统还强调指出，二氧化碳增加导致的温室效应、森林火灾、飓风、洪水和干旱正在成为人类社会需要面对的频繁出现的灾难。

«哈萨克斯坦是一个内陆大国，气候的剧烈变化对我国人民和经济构成威胁。 75年来，年平均气温升高了2度，现在每五年就有一次干旱。在这方面，哈萨克斯坦的目标是到 2060 年成为无碳国家。哈萨克斯坦将从下个月开始制定以将GDP中的能源消耗水平降低到2008年相比50%的至 2050 年国家低碳战略。»托卡耶夫总统说。

在谈到阿富汗局势时，总统对联合国安理会关于组建一个具有包容性并通过谈判选举产生的新政府的呼吁表示欢迎。

«哈萨克斯坦希望阿富汗在未来成为一个主权独立的、与邻国和睦相处的国家。阿富汗必须继续履行其国际义务，而不是将其领土变成滋生恐怖分子、毒贩和人口贩子的温床。无论我们的政治或个人观点如何，我们都不能对阿富汗人民的命运无动于衷。我们需要高度关注阿富汗艰难的人道主义局势。必须保障联合国机构和其他人道主义组织开展人道援助工作能够及时、安全和不受阻碍的开展。»托卡耶夫总统说。

总统指出，哈萨克斯坦及时的为联合国阿富汗援助团和其他驻阿富汗机构的转移提供了帮助，并将始终愿意为向阿富汗输送人道主义援助提供运输平台，继续为此工作作出贡献。

托卡耶夫总统还强调指出，他将在联合国议程上提出包括加强蔡军领域工作等一系列重要的提案。哈萨克斯坦呼吁所有拥核国家，在联合国成立100周年之际，即2045年实现全面放弃核武器。

托卡耶夫总统在讲话中还指出，根据世界粮食计划署的数据，今年将有 2.7 亿人面临粮食短缺。

«哈萨克斯坦是小麦的主要生产国和出口国，也是伊斯兰食品安全组织的创始国之一。 该组织上个月在哈萨克斯坦首都举行了第四次大会。 为了共创可持续农业的美好未来，我们诚挚的邀请国际投资者来哈投资。»托卡耶夫总统说。

总统进而指出，保持一个经济体的可持续发展，不仅取决于经济增长这一个因素，其社会和政治水平的同步发展也至关重要。独立的30年来，哈萨克斯坦已经发展成为了一个成熟和有经验的国家，并不断加强对民主政治的建设和承诺，积极的促进公民更多地参与社会治理。

«我们不会止步于这些成就。我们的目标是进一步提高国家的效率、政治进程的透明度和竞争力，不断加快政治经济改革。今年1月，哈萨克斯坦批准了旨在废除死刑的《公民权利和政治权利国际公约》第二任择议定书。今年6 月，哈萨克斯坦政府批准了一项人权领域紧急措施计划，该计划明确建了了长期的制度框架。哈国将与国际伙伴开展密切合作，尽一切努力消除人口贩运。这项工作的开展需要国际合作。我们已提交了2022-2024联合国人权理事会的候选人提名，如若当选，哈萨克斯坦将在理事会框架下做出自己的贡献。»总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，哈萨克斯坦的区域政策是在法治原则下，逐步将«零结果»的«大博弈»转变为真正的务实合作，以及为生活在亚洲腹地的人民带来福祉。

«这将为国际社会与哈萨克斯坦和中亚开展积极合作创造可能性。我们期待以C5+的形式与域外大国建立区域对话。在这种伙伴关系的框架下，与水资源相关的问题将是我们关注的重点，其中包括了水资源短缺、水质低下和使用效率不足等问题。在中亚地区，水体安全与能源、粮食和环境直接相关。尽管其他国家的利益不同，但哈萨克斯坦仍提议建立区域水电联合体，以协调旨在实现共同的战略目标。»托卡耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】