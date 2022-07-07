全国统一高考：76%的考生用哈萨克语答卷

哈通社/努尔苏丹/7月7日--今年全国76%的高考生选择用哈萨克语答卷。

哈萨克斯坦科学和高等教育部高等教育和研究生教育司司长古勒詹·扎拉索娃在7日举行的新闻发布会上表示，7月5日全国统一高考主要考试正式结束。今年的高考一如既往地，在43个考点，以«一台电脑两个摄像头和一个考生 « 模式完成。

据其介绍，今年共收到29万份全国统一高考主要考试申请，其中16万人申请参加第一次，13万人申请参加第二次的主要考试。

值得一提的是，哈萨克斯坦的全国统一高考在一年内进行4次，分别于1月、3月、6月和8月份进行。申请自费上大学的考生可参加所有时间的考试，申请国家公费的考生则需参加被称作全国统一高考主要考试的6月份的考试。这一主要考试，也会给考生两次机会。即，在6月份的第一次考试中成绩不理想的学生可参加第二次考试，以便取得理想成绩申请公费名额。

全国统一高考主要考试的统计数据表明，今年全国有15.4万名学生累计答卷27.6万次。

扎拉索娃介绍说，全国考生中76%的学生选择用哈萨克语答卷，24%的学生用俄语答卷，213名学生用英语答卷。

-高考科目包括5门课程，共有120道题。考试时间为4小时或240分钟。-她说。

据国家考试中心统计，今年共有15.4万考生参加了全国统一高考，在拥有两次考试机会的主要高考中合计进行了27.6万人次的考试。根据结果，共有10.3万考生的成绩达到了标准线以上，占参考总人数的67%。

与此同时，今年的国家统一高考过程中，发生了327起试图将违禁通讯工具带入考场的行为（2021年为756起），有322人的成绩被因此取消。​

总体而言，违规行为数量较往年有所明显下降。

【编译：阿依波塔】