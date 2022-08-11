托卡耶夫总统会见第76届联合国大会主席沙希德

哈通社/努尔苏丹/8月11日—据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日在总统府会见第76届联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德。

托卡耶夫总统欢迎联大主席的到访，并指出了次访对进一步扩大哈萨克斯坦与联合国之间的合作关系的重要性。

哈萨克斯坦总统指出了联合国在保障全球和平、安全和持续发展中的独特作用，并高度评价了联大主席的积极工作。

- 第77届联合国大会将为各国领导在建设性的会谈中提出全人类最需要的解决方案提供了一次难得的机会。我们感谢您为这一重要活动的成功举办做出的贡献。-托卡耶夫总统说。

第76届联大主席表示，这是他首次对哈萨克斯坦和中亚地区的访问。他指出，30年来，联合国和哈萨克斯坦开展了有效的多边合作。

与此同时，联大主席高度评价了哈萨克斯坦在托卡耶夫总统的倡议下落实的大规模改革进程。

会谈中，托卡耶夫总统谈及9月13-15日在努尔苏丹举行的第七届世界和传统宗教领袖大会，并就联合国对该大会提供的支持表示了感谢。

阿卜杜拉·沙希德高度评价了世界和传统宗教领袖大会。他表示，全球很多国家，人们之间的误解因信仰歧视产生。因此，他表示相信促进世界和平是本届大会传递的主要信息。

【编译：小穆】