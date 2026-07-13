76天骑行19座城市 布尔莲完成环哈萨克斯坦之旅

在为期76天的旅程中，她骑行穿越19座城市，沿途感受哈萨克斯坦各地的自然景观和风土人情。近日，这位长途骑行爱好者受邀做客丝绸之路电视频道《今日直播》（Бүгін.LIVE）节目，分享了此次旅行中的经历与感受。

布尔莲介绍，此前她曾完成从乌鲁木齐到阿拉木图的骑行，那是她回到历史祖国的一段旅程。而今年开启环哈萨克斯坦骑行，则是希望通过自己的方式更加深入地了解祖国。她表示，两次骑行虽然都与哈萨克斯坦有关，但意义完全不同。

“我经常看到有人独自进行长途骑行。有一天，我突然想到：‘等自己年老以后回忆过去时，会留下些什么？’从那以后，我决定为了特别的经历和珍贵的记忆去旅行。第一次骑行，是我回归祖国的旅程；而这一次，我希望能够更加深入地认识祖国。”她说道。

Фото: видеодан алынған скрин

布尔莲今年4月开始此次骑行，并在两个多月时间里完成了19座城市的探访。

“最初规划路线时，我很长时间都无法确定从哪里出发。但我一直知道，终点一定是阿斯塔纳。经过近一个月的思考，我最终选择从阿克套开始，这样可以覆盖更多地区。我的路线是从西部出发，经南部到东部，再前往北部，最后抵达国家中心。”她说。

在布尔莲看来，哈萨克斯坦各地都有独特的魅力。其中，曼格斯套州的自然景观给她留下了深刻印象。

“曼格斯套的风景非常特别，荒漠和戈壁也有属于自己的美，道路条件也很好。阿特劳人民的热情好客让我印象深刻，乌拉尔市丰富的历史文化也让我感到着迷。我想特别感谢西部和南部地区的人们，他们一路给予我热情接待和帮助。”她表示。

谈及沿途经历，布尔莲表示，哈萨克斯坦民众的热情和善意给了她很大支持。她说，在她抵达东哈州之前，南部地区的一些居民便已经帮助她提前联系好了住宿地点。

“每天大约都会有30人停下来询问我的情况，并主动提供帮助，这给了我很大的动力。社交媒体上的关注者也邀请我到家中做客，并在旅途中给予支持。我每天大约从凌晨4点开始骑行，一直到晚上9点或10点。因为我的目标是当天抵达下一个居民点，所以从未在野外露营。”她说道。

旅途中，一只偶然遇见的小猫成为了布尔莲的特殊伙伴，她给它取名为“乌拉尔（Oral）”。

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“乌拉尔市是我的第三个目的地。我在那里遇到了一只流浪猫。因为当时我独自旅行，所以决定带着它一起走，并给它取名‘乌拉尔’。这个名字对我还有特殊意义，因为我也是一名回归历史故土的人（‘乌拉尔’在哈萨克语中有回归的含义）。”布尔莲说道。

回顾整个旅程，布尔莲表示，最大的挑战来自持续的体力消耗。她介绍，由于4月份出发时天气仍然寒冷，长时间迎风骑行导致膝盖出现不适。不过，在抵达厄斯克门后，她接受了及时治疗，并顺利完成了后续行程。