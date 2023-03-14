哈萨克斯坦国际电话区号有可能将改为«+77»

哈通社/阿斯塔纳/3月14日 – 哈萨克斯坦国际电话区号有可能将变更为«+77»。

哈萨克斯坦数字发展创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛14日在政府会议结束后，于政府走廊接受记者采访时表示，哈萨克斯坦的国际电话区号将有可能发生变化。

部长在回答记者提问时说：

- 目前我们仍在使用«+7»号码。在前段时间访问美国的时候，我同ITU（国际电信联盟）的负责人多琳·博格丹-马汀举行了会晤，并就相关的问题进行了讨论。转移到«+997»号码是很容易的，这个号段已经被保留给了哈萨克斯坦。不过，我向ITU提出了一个建议，即将区号从«+7»改为«+77»。ITU当然不可能在一天之内就做出决定，作为一个国际组织，需要针对这些问题举行多轮会谈予以协商。ITU方面承诺将讨论这个问题并给出答复。我期待，哈萨克斯坦将不再与其他国家共用«+7»国际区号，而是拥有自己的«+77»区号。

部长此前还表示，目前哈萨克斯坦的网络状态令人满意，资费在国际上也处于较为理想的水平。

苏联解体后，哈萨克斯坦和俄罗斯共同使用着«+7»国际电话区号。国际电信联盟此前曾表示，将会为哈萨克斯坦提供«+997»作为国际电话区号。

【编译：木合塔尔·木拉提】