年初至今哈萨克斯坦已开采7800万吨煤炭

哈通社/努尔苏丹/10月21日--据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，2020年前9个月，哈萨克斯坦共开采7800万吨煤炭（不包括精煤）。

在开采的7800万吨煤中，向能源生产企业提供了4200万吨煤炭，向工业领域企业提供了420万吨煤炭，向公用事业部门以及为满足居民需求提供了630万吨煤炭。

根据2020-2021年期间公用事业和居民对煤炭需求而制定的计划，需求量约为1000万吨，其中，公用事业部门的需求量约为280万吨，居民需求量约为720万吨。

截至2020年10月19日，公共事业部门的煤炭供应量为84％，为满足居需求的煤炭供应量为76％。去年供暖季期间，公共事业部门的煤炭供应量为73％；为满足居需求的煤炭供应量为69％。

工基发展部在消息中指出，已充分确保了阿克托别州、阿拉木图州、东哈州、江布尔州、西哈州、卡拉干达州、库斯塔奈州、克孜勒奥尔达州、巴甫洛达尔州州政府，以及阿拉木图市、奇姆肯特市市政府公用事业部门的煤炭供应。各州都有煤炭储备，没有出现煤炭短缺的情况。正在按计划向各州供应煤炭。

【编译：阿拉依】



