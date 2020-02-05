当前有780名哈萨克斯坦公民在中国境内

哈通社/努尔苏丹/2月5日-- 据总理官网消息，政府副总理别尔德别克·萨帕尔巴耶夫5日召开防控新型冠状病毒疫情部门委员会例行会议。

据哈萨克斯坦卫生部部长耶勒詹•比尔塔诺夫做出的汇报，到目前为止，哈萨克斯坦境内尚未发现新型冠状病毒感染病例。哈中边境的检疫防疫相关工作正在得到有效落实，自1月6日起，已有2.18万人接受防疫检查。

他表示，截至2月5日，共有104个人因发烧等症状住院治疗，其中71个人已治愈出院，还有33人正在接受治疗。医护人员对住院治疗的所有患者进行了新型冠状病毒相关检测，结果良好。

同时，近期有83名自武汉撤离的哈萨克斯坦留学生也在接受隔离观察。根据检测结果，撤离的留学生当中无人感染新型冠状病毒。

哈萨克斯坦外交部第一副部长沙赫拉特·努雷舍夫表示，目前有780名哈萨克斯坦公民在中国境内，其中559名是留学生。现有427名公民提出撤离申请，其他人表示将继续留在中国境内。

外交部正在就通过外交渠道安排本国公民撤离工作进行研究。

根据会议结果，政府副总理别尔德别克·萨帕尔巴耶夫就防控新型冠状病毒疫情下达一系列具体工作任务。

【编译：阿依波塔】