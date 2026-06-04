哈萨克斯坦首艘780标箱集装箱船在巴库正式动工建造

该项目是在哈萨克斯坦与阿布扎比港务集团合作框架下实施的。哈萨克斯坦交通部副部长贾尼别克·泰詹诺夫出席了当天的仪式。

该项目由哈萨克斯坦国家海运公司与阿布扎比港务集团合作开展。计划于2027年底前，在里海建造两艘用于集装箱运输的现代化货船。这些新造船舶将有效扩大哈国的集装箱海上运输能力，提升运输效率，并进一步巩固哈萨克斯坦在跨里海国际运输走廊（又称"中间走廊"）沿线的战略地位。

活动期间，各方代表还就哈萨克斯坦国家铁路公司（哈国铁）与巴库造船厂的联合项目进行了深入讨论。双方已签署关于建造两艘干货船的合同，目前相关设计工作正在进行中，计划于2028年交付。发展本土商船队被视为哈国交通政策的核心优先事项之一。

今年4月，哈国铁签署相关协议，共订购六艘船舶的建造，其中包括两艘集装箱船。这些船舶均将在巴库造船厂完成建造与组装。

上述项目的落实，将进一步挖掘里海地区的交通物流潜力，推动货运量持续增长，并有力提升哈萨克斯坦作为连接亚洲与欧洲关键过境枢纽的作用。

据此前报道，近年来，跨里海国际运输路线货运量增长超3.5倍；得益于各项基础设施项目落地及运输流程持续优化，中国与欧洲之间的运输时间大幅缩短。