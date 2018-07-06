多个国家领导人致电祝贺纳扎尔巴耶夫总统78岁生日

哈通社/阿斯塔纳/7月6日 -- 据总统府新闻局消息，7月6日，多个国家领导人纷纷致贺电祝贺阿斯塔纳建都20周年和哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫78岁生日。

俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京在贺电中表示，希望阿斯塔纳和莫斯科之间的联盟和战略合作伙伴关系得到进一步加强。此外，相信哈萨克斯坦和俄罗斯在欧亚经济联盟、集体安全条约组织、上海合作组织、独联体和其他国际组织框架下的相互有效合作将进一步扩大。

普京强调，纳扎尔巴耶夫总统做出的巨大工作受到了哈萨克斯坦人民的尊重，并得到了国际社会的认可。纳扎尔巴耶夫的欧亚共同体倡议促进了欧亚大陆国家的经济发展，并对区域安全稳定带来了有效影响。

白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科在贺电中说，白俄罗斯人民高度评价纳扎尔巴耶夫总统为哈白两国之间的战略合作伙伴关系发展做出的巨大贡献。他同时还强调，哈萨克斯坦在纳扎尔巴耶夫总统的带领下走向了繁荣道路。

卢卡申科表示，相信加强双边合作伙伴关系，将造福哈白两国人民。

此外，土库曼斯坦总统库尔班古力•别尔德穆哈梅多夫、亚美尼亚总统阿尔缅•萨尔基相、摩尔多瓦总统伊戈尔·多东、西班牙国王费利佩六世、波兰总统安杰伊•杜达、塞尔维亚总统亚历山大•武契奇、保加利亚总统鲁门•拉德夫、格鲁吉亚总统格奥尔基•马尔格韦拉什维利和俄罗斯总理德米特里•梅德韦杰夫发来贺电，祝贺阿斯塔纳建都20周年和纳扎尔巴耶夫总统78岁生日快乐。

【编译：小穆】