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    08:20, 25 二月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦新增795例COVID-19病例

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    哈通社/努尔苏丹/2月25日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增795例经PCR检测确诊的COVID-19病例。

    各地区新增情况如下：

    努尔苏丹市 -24689(+85),

    阿拉木图市 - 24663(+100),

    东哈州 - 21833(+68),

    阿特劳州 - 17054(+49),

    巴甫洛达尔州 - 17298(+80),

    卡拉干达州 - 15254(+62),

    阿克莫拉州 - 13366(+61),

    西哈州 – 12769(+82),

    北哈州 - 12207(+30),

    库斯塔奈州 - 12120+(67),

    阿拉木图州 - 10591(+40),

    奇姆肯特市 -6099(+15),

    江布尔州 - 5894(+11),

    突厥斯坦州 - 4264(+6),

    曼格斯套州 - 4212(+5),

    阿克托别州 -4223(+23),

    克孜勒奥尔达州 -3821(+11).

    截至2月25日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 210 357人。

    标签:
    社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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