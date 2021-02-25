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哈萨克斯坦新增795例COVID-19病例
哈通社/努尔苏丹/2月25日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增795例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
各地区新增情况如下：
努尔苏丹市 -24689(+85),
阿拉木图市 - 24663(+100),
东哈州 - 21833(+68),
阿特劳州 - 17054(+49),
巴甫洛达尔州 - 17298(+80),
卡拉干达州 - 15254(+62),
阿克莫拉州 - 13366(+61),
西哈州 – 12769(+82),
北哈州 - 12207(+30),
库斯塔奈州 - 12120+(67),
阿拉木图州 - 10591(+40),
奇姆肯特市 -6099(+15),
江布尔州 - 5894(+11),
突厥斯坦州 - 4264(+6),
曼格斯套州 - 4212(+5),
阿克托别州 -4223(+23),
克孜勒奥尔达州 -3821(+11).
截至2月25日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 210 357人。