欧洲7至9岁儿童仅5%摄入足够的水果和蔬菜

这一数据来自世卫组织最新发布的《儿童肥胖监测计划》研究。报告指出，欧洲儿童肥胖和超重比例持续偏高，导致糖尿病、癌症、心血管疾病等非传染性疾病发病率不断上升。

根据调查，在参与研究的各国中，每四名7至9岁儿童中就有一人超重（包括肥胖）。研究还发现，男孩的肥胖率高于女孩。

世卫组织指出，不健康食品仍普遍存在，而在线订餐正成为一个日益重要的风险因素。在18个受访国家中，39%的受访者表示每月至少通过网络订餐一次，显示人们对预制食品和外卖服务的依赖日益增强。

报告强调，健康饮食习惯（如多吃新鲜水果、少吃甜食和含糖饮料）以及规律的身体活动，与家庭的社会经济状况密切相关。研究显示，父母受教育程度较高的儿童更可能养成健康的饮食习惯，而受教育程度较低的家庭子女则更倾向于步行或骑行出行。

世卫组织指出，通过改善食品环境、完善食品标签制度、对含糖产品征税等措施，可以使健康饮食成为更便捷的选择，从而有效应对肥胖流行。

