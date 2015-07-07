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13:54, 07 七月份 2015 | GMT +6
首都日当天阿斯塔纳市共有79名新生儿出生
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哈通社阿斯塔纳7月7日电 据阿斯塔纳市政府官网消息，今年首都日当天阿斯塔纳市共有79名新生儿出生，其中28名为女婴，51名为男婴，2014年的首都日当天，阿斯塔纳市共有61名婴儿降临人世，其中33名男婴，28名女婴。
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