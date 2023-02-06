巴基斯坦前总统穆沙拉夫病逝 享年79岁

哈通社/阿斯塔纳/2月6日--综合外媒报道，巴基斯坦前总统穆沙拉夫因长期患病在迪拜一家医院去世，享年79岁。

据阿联酋《海湾时报》报道，穆沙拉夫于5日上午在迪拜去世。此前，他已长时间入院接受治疗。

据路透社报道，穆沙拉夫1943年出生于新德里，四岁时，他的父母加入了穆斯林向新成立的巴基斯坦国的大规模逃亡。

他18岁参军，后来领导一支精锐的突击队，然后升为突击队队长。在1999年不流血的政变中，他通过赶走当时的总理谢里夫（Nawaz Sharif）而掌权。2001年6月20日，穆沙拉夫宣誓就任巴基斯坦总统。

在统治巴基斯坦近十年中，他促成了经济的快速增长，并试图在这个保守的穆斯林国家引入社会自由主义价值观。

在穆沙拉夫领导下，外国投资蓬勃发展，巴基斯坦的年经济增长率高达7.5%。根据世界银行的数据，这仍然是近30年来的最高水平。然而，他担任总统的晚年却因日益专制的统治而蒙上阴影。2006年，穆沙拉夫下令采取军事行动，杀害了俾路支省的一名部落首领，为武装叛乱奠定基础，这种叛乱一直持续到今天。

2008年，巴基斯坦举行了11年来的首次民主选举。穆沙拉夫的政党败选，面对议会的弹劾，他辞去总统职务，逃到伦敦。他于2013年回到巴基斯坦，竞选议会席位，但立即被取消资格。他在2016年获准离开，前往迪拜。

2019年，巴基斯坦法院因2007年实施紧急状态规则而缺席判处他死刑，但判决后来被推翻。

另据新华社，巴基斯坦三军公共关系部发消息，对穆沙拉夫去世表示遗憾。