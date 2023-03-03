中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:37, 03 三月 2023 | GMT +6

    哈萨克斯坦在全球软实力指数排名中位居第79位

    None
    哈通社/阿斯塔纳/3月3日--近日，Brand Finance发布了《2022年全球软实力指数排名》，哈萨克斯坦在121个国家中位居第79位。

    哈萨克斯坦在亚洲各国中排名第12位。在中亚国家中处于领先地位。

    软实力是相对于国内生产总值、城市基础设施等硬实力而言的，是指一个国家的文化、价值观念、社会制度等影响自身发展潜力和感召力的因素。

    今年的排名中，美国再次以74.8分（满分100分）位居榜首，紧随其后的是第二名的英国（67.3分）和第三名的德国（65.8分），第四名的日本（65.2分）和第五名的中国（65.0分）。此外，法国、加拿大、瑞士、意大利位居榜单前十位。今年，世界前十位软实力超级大国几乎没有变化，而值得注意的是，阿拉伯联合酋长国（55.2分）排名上升至第10位。

    Brand Finance是全球领先的品牌估值及咨询公司，专注致力于构建一座连接品牌和企业财务表现间的桥梁。其总部位于伦敦。

    在今年的Brand Finance的报告中，软实力被划分成了7个维度，分别是贸易&商业环境、治理、国际关系、文化&遗产、传媒、教育&科技、人口&价值观。本次调查采访了全球120个国家和地区，受访者超过10万名。

    【编译：阿遥】


    标签:
    社会 文化 哈萨克斯坦 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!