迪亚斯•卡德尔巴耶夫或面临7年以下牢狱之灾

哈通社阿斯塔纳8月22日电，据俄塔社消息，被美国联邦法院指控妨碍司法公正，在波士顿马拉松爆炸案中协助嫌犯隐瞒证据的哈萨克斯坦籍留学生迪亚斯•卡德尔巴耶夫有可能承认自己的罪行。

如果卡德尔巴耶夫承认自己的罪行，那么他将面临7年以下有期徒刑，辩护律师目前正在争取将判罚减低至最轻。 据悉，法院将在今年11月18日公布最终判决结果。

卡德尔巴耶夫为什么被指控

波士顿法院认为哈萨克斯坦籍留学生迪亚斯•卡德尔巴耶夫同阿扎马特•塔加雅科夫与波士顿爆炸案案发3天后，在电视转播中看到嫌疑犯焦哈尔•察尔纳耶夫的情况下蓄意帮助嫌疑犯处理了装有火药和笔记本的背包，为整个案件审理造成很大的困难。 波士顿马拉松爆炸案 2013年4月15日。焦哈尔与塔梅尔兰•察尔纳耶夫两人在波士顿马拉松赛接近终点处实施了两起爆炸，结果导致3人死亡，200余人受伤。塔梅尔兰在围捕过程中被警方击毙，焦哈尔被警方抓获。如果罪名成立，焦哈尔或被判处死刑。 美国联邦法院于2013年7月首次开庭审理该案件，并对焦哈尔提出30项罪名指控，但焦哈尔拒不承认所有罪行。