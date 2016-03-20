哈萨克斯坦议会选举投票于今早7时正式开始

哈通社阿斯塔纳3月20日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）今天（3月20日）是哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和地方议会选举投票日，目前全国各地9840个投票站已正式开始接受公民投票。

据哈萨克斯坦中央选举委员会委员拉扎特•苏莱曼介绍，从今日早晨7时起，议会选举投票工作正式开始，州、县和市级议会的投票工作也同时开展。

为保障选举投票工作的顺利进行，中央选举委员会在全国各地共设立投票站点9840个，此外还在我国驻外使馆中设立了65个境外投票站。选民可在早7:00时-20:00时，在位于全国各地的投票站投票。

"目前我国登记参加此次投票的公民总数为9791165人，若有未登记公民持相关许可证件或其他文件参加投票，这一数据还有增加的可能。"拉扎特•苏莱曼说。

此次议会选举共有6个国内政党参加，分别是：祖国之光党、光明之路党、"阿吾勒"党、哈萨克斯坦共产主义人民党、国家社会民主党和团结党。

此次选举将选出98位马吉利斯（议会下院）议员，阿斯塔纳、阿拉木图及各州州级议会议员550人，市级议会议员625人，县级议会议员2160人。（编译：塔尔）