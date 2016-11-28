阿克托别恐袭案7名主犯被判无期徒刑

哈通社阿克托别 -- 阿克托别州刑事犯罪专项跨区法院28日就"阿克托别六五恐怖袭击案"公布法庭审判结果。

根据法庭判决，7名被告人被判处"特殊无期徒刑"，并没收所有个人财产。



此外，还有2名被告：阿依多斯•朱巴诺夫和阿扎马特•阿布德拉赫曼诺夫分别被判处22年和20年"特殊有期徒刑"。



其余的18名被告人以"知情不报"罪名，还有2名被告人以"试图隐瞒真相"受到起诉。



据悉，警方逮捕的29名嫌疑犯中，有9名是主要被告。他们以"组织及实施恐怖主义行动罪"罪名而受到起诉。



值得一提的是，在庭审中，检方曾要求法院判处被告人阿依多斯•朱巴诺夫和阿扎马特•阿布德拉赫曼诺夫25年和22年有期徒刑，并要求判处其余7名被告人无期徒刑。



根据此前报道，阿克托别 "6•5" 恐怖袭击案庭审21日进入最后陈述阶段。当时被告人均声称对自己犯下的罪行感到痛苦与悔恨，恳求法官从轻发落。



此外，因涉嫌参与袭击事件而遭到起诉的被告人朱巴诺夫，其律师在最后陈述阶段仍坚持做无罪辩护。



另有涉嫌知情不报或未及时向警方提供自己掌握的恐怖分子情报，而遭到检方起诉的5名被告人，也在最后陈述阶段做了无罪辩护。



据悉，今年6月5日，阿克托别市市区内两家武器商店及一处军事机构遭恐怖分子袭击。袭击事件造成7人死亡，30余人受伤。



军警人员在随后的反恐行动中击毙18名恐怖分子。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】