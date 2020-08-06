今年7月已有超过一百万名哈公民获得食品和家庭用品补助金

哈通社/努尔苏丹/8月6日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻处消息，今年7月，约有100万哈萨克斯坦公民收到了总计54亿坚戈的食品和家庭用品补助金。这类社会支持计划将覆盖110万人。

根据早前报道，为了避免人群直接接触以最大程度地减少冠状病毒感染的风险，食品和家庭用品补助被替换为等额现金，直接转入符合领取条件公民的银行卡中。

属于以下5类社会群体的公民将可领取食品和家庭用品补助：

-有针对性社会救助对象中的6至18岁的儿童；

-16岁以下的残疾儿童，但长期居住在医疗和社会机构的残疾儿童除外;

-处于I、II、III级残疾的所有年龄段的公民，但长期居住在医疗和社会机构中的残疾人员除外；

-抚养残疾儿童的公民；

-在地方就业局登记的失业公民。

符合领取条件的人员清单将由地方行政机构将根据现有数据制定。

在今年3月至5月期间，累计已为一百万人提供了食品和家庭用品补助金，总额为135亿坚戈。

值得一提的是，7月14日，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在政府会议上指示哈萨克斯坦劳动和社会保障部开始向符合领取条件的哈萨克斯坦公民支付食品和家庭用品补助金。

【编译：阿拉依】