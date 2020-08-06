粮农组织：7月全球食品价格继续上涨

哈通社/努尔苏丹/8月6日 —— 据联合国新闻处消息，联合国粮食及农业组织6日表示，7月全球食品价格连续第二个月上涨，植物油和乳制品价格领涨，而肉类和大米价格下跌。

粮农组织食品价格指数旨在追踪最常交易的粮食商品国际价格。7月的食品价格指数同比上涨近1.0%。

自6月以来，粮农组织植物油价格指数的上涨创下五个月以来的最高点；在棕榈油生产可能放缓、全球进口需求复苏和外劳长期短缺的背景下，主要油品的国际报价上涨。

在黄油、奶酪到奶粉等产品全线上涨的带动下，乳制品价格指数本月也出现上涨。

谷物价格指数方面，受中国从美国大量采购影响，玉米和高粱价格大幅上涨；而今年大米大丰收在望，大米价格因此下降。小麦贸易活动低迷，价格变动不大。

巴西强劲的甘蔗压榨量仅部分缓解能源价格上涨的影响，同时泰国爆发严重干旱或导致食糖产量下降，因而食糖价格指数本月出现小幅上涨。

相比之下，7月肉类价格指数同比平均下降9.2%。尽管新冠疫情冲击了主要肉类出口市场，但全球进口需求量仍低于可供出口量，因此本月猪肉和牛肉报价双双下跌。巴西因饲料成本居高不下且担忧未来需求不足而削减了禽肉产量，禽肉价格随之上涨。