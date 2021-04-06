疫情形势：全国有7个地区处于红区

哈通社/努尔苏丹/4月6日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔在2日的政府工作会议上表示，目前全国共有7个地区处于新冠疫情红区，即传播风险等级较高区域。

卫生部长报告称，截至2021年4月6日，哈萨克斯坦累计确诊的2019新冠病毒病患者总数已达256 837人，而临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有50 839例。

根据流行病学情况评估报告，当前全国共有7个地区处于新冠传播高风险区域（红区），这些地区包括：努尔苏丹市、阿拉木图市、阿特劳州、西哈州、阿拉木图州、阿克莫拉州和阿克托别州。

其中，阿拉木图市和努尔苏丹市被列入红区已持续28天，西哈州持续20天，阿特劳州持续2州，而阿克托别州和阿拉木图州已有一周，阿克莫拉州是最新被列入红区的地区。

目前奇姆肯特市和卡拉干达州处于传播风险中等地区，即黄区。

其他8个地区处于低风险地区，即绿区。

卫生部长指出，与2月份相比，3月份新增患者的增长率上升了30%，单日新增数量达到了1800+。而在4月份的前五天中，单日新增数达到了2000+，共新增9983例新冠确诊病例。

【编译：木合塔尔·木拉提】