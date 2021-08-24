前7个月制造业投资额有所增加

哈通社/ 努尔苏丹/8月24日--2021年前7个月，哈萨克斯坦工业固定资产投资额为3.33万亿坚戈。

据energyprom.kz网站消息，在矿业投资活动急剧下降的背景下，制造业投资同比增长1.8倍。

2021年1-7月，哈萨克斯坦工业固定资产投资额为3.33万亿坚戈，同比减少8.3%， 实际资本投资额下降10.5%。

该领域最大的投资方向仍是采矿和采石行业，占总投资组合的 61% 或 2.03 万亿坚戈。 相比去年，今年该行业的投资额大幅下降，2020 年同期，采掘业的投资额为占74.5%。行业的这种变化（现金 - 负 24.9%，实际指数-负26.5%）也与制造业投资活动的急剧增加有关。

制造业投资同比增长 88.4%，实际增长 82.9%，即 8367 亿坚戈。 这是哈萨克斯坦工业领域投资组合的 25.1%，去年的该数据为12.2%。

石油和天然气行业历来是采矿业的领导者：1.52 万亿坚戈或采掘业投资组合的 75%。 然而，去年的数据是 83.5%。

金属矿石生产占采掘业总投资的份额从 12.2% 增加到了16.8%。

化工行业属于加工领域最大的投资行业：占投资组合的 37.7%，而去年为 13.9%。具体投资额为3156亿坚戈，是去年的5倍。

冶金（占加工业投资的 34.3% 或 2873 亿坚戈）、食品工业（8.4% 或 704 亿坚戈），以及建筑材料和其他非金属矿产品的生产（6.1% 或512 亿坚戈）也属于投资占比相对较大的行业。