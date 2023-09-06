暴风雨袭击欧洲东南部 造成至少7人死亡

哈通社/阿斯塔纳/9月6日 —— 据中新社消息，当地时间5日，欧洲东南部土耳其、希腊、保加利亚遭遇暴风雨，造成至少7人死亡，多人失踪。

保加利亚通讯社(BTA)报道，保加利亚东南部察雷沃市(Царево)遭遇强降雨。该地区24小时内降雨量达到月正常降雨量的3至4倍。暴雨导致2人死亡，3人失踪，100多人被疏散。

报道称，强降雨同时在邻国土耳其与希腊造成人员伤亡。

综合美联社、土耳其阿纳多卢通讯社消息，强降雨5日在土耳其西北部克尔克拉雷利省引发山洪，造成该地区一度假营地12名游客被困，其中2人死亡，4人失踪。

暴雨同时在土耳其伊斯坦布尔省引发山洪，造成2人死亡，5人受伤，其中3人在接受治疗后出院。另有十几人被困当地一家图书馆，随后获救。

另据希腊雅典-马其顿通讯社消息，希腊中部港口城市沃洛斯5日也遭遇暴雨，1人被倒塌墙体压埋身亡。暴雨同时导致沃洛斯北部一河道河水漫溢，致使附近一养老院紧急转移94名老人。

雅典国家天文台5日表示，希腊中部日降雨量已远超2006年以来的纪录，日最大降雨量达754毫米。